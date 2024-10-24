Опрос американцев показал, что они считают победу Трампа более благоприятной для экономики США

Опрос американцев показал, что граждане США считают победу кандидата в президенты от Республиканской партии более благоприятной для экономики страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно результатам последнего опроса Financial Times, Дональд Трамп опередил Камалу Харрис и стал кандидатом, которому американцы больше доверяют в вопросах управления экономикой.

Это подчеркивает сложность, с которой сталкивается Демократическая партия, пытаясь убедить избирателей в успехах экономической политики президента Джо Байдена.

Опрос, проведенный совместно с Школой бизнеса Росса при Мичиганском университете, показал, что 44% зарегистрированных избирателей предпочли Трампа в вопросах экономики, в то время как 43% поддержали Харрис. Кроме того, 45% опрошенных считают, что Трамп лучше справится с управлением финансами страны, тогда как Харрис поддержали лишь 37%.

Эрик Гордон, профессор Школы бизнеса Росса, отметил, что экономическая программа Харрис вызвала энтузиазм у некоторых граждан, но у многих других она вызвала разочарование.