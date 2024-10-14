О предотвращении третьей попытки покушения на Трампа заявили в США

В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Дональда Трампа - мужчину с оружием в автомобиле задержали перед местом проведения выступления политика.

"Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения", - заявил шериф округа Риверсайд Чад Бьянко.

Помощники шерифа задержали на блокпосту перед местом проведения очередного предвыборного выступления Трампа мужчину, передает РИА Новости.

Сообщается, что в автомобиле 49-летнего Вема Миллера нашли дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости.

Мужчина был задержан, как отмечается, не оказывая сопротивления правоохранителям.

Шериф заявил, что задержанный является членом правой антиправительственной группировки и при досмотре показал помощникам шерифа фальшивые билеты для проезда на площадку, где выступал Трамп.

Однако издание The New York Post пишет, что Секретная служба и ФБР не считают, что Миллер задумывал покушение на экс-президента. Отмечается также, что ФБР не ведет расследование в данном направлении.

Обвинения в свой адрес сам Миллер назвал "полной чушью".

Покушения на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

21 августа Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо. Вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

Второе покушение произошло в сентябре - рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

После президент США Джо Байден выступил с заявлением. По его словам, сейчас идет активное расследование произошедшего. Он также поблагодарил Секретную службу за их работу.

С заявлением также выступила и вице-президент США Камала Харрис, которая в настоящее время является оппонентом Трампа в гонке за президентское кресло. Она заявила, что глубоко встревожена произошедшим.

По подозрению в покушении был задержан Райан Рут. Он был известен среди волонтеров своим опасным поведением. Он критиковал Трампа и угрожал убить Путина.