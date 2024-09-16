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Стрельба возле гольф-клуба Трампа: ФБР расследует предполагаемую попытку нового покушения на экс-президента

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Mario Tama/Getty Images

Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

«Президент Трамп в безопасности», — сообщил директор по коммуникациям его предвыборной кампании Стивен Чунг.

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа — брошенный автомат типа автомата Калашникова.

По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заместил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов Секретной службы его не задели.

В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

Участники пресс-конференции заверили, что Трамп был в безопасности. Они пояснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае экс-президент и кандидат в президенты был в нескольких лунках, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич).

Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца.

После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, что задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев.

Официально имя задержанного пока не объявлено.

Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где был задержан этот человек, рассказал журналистам — не называя его имени — что при задержании он вел себя спокойно, внешне почти без эмоций.

«Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, понятно, были полицейские с винтовками, мигалки, много чего происходило — но у него не было никаких вопросов», — сказал шериф Снайдер.

Белый дом проинформирован

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте.

«Президент и вице-президент были проинформированы об инциденте с безопасностью в международном гольф-клубе Trump International Golf Course, где бывший президент Трамп играл в гольф. Они с облегчением узнали, что он в безопасности», — говорится в сообщении Белого дома.

Соперница Трампа от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис позже выступила с заявлением по поводу инцидента.

«Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности», — написала она в соцсети X, добавив: «Насилию нет места в Америке».

Трамп: «Я никогда не сдамся»

Штаб Трампа опубликовал заявление бывшего президента после инцидента.

«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но прежде чем слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это: Я ЦЕЛ И НЕВРЕДИМ!», — написал Трамп.

«Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА не сдамся! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете», — добавил кандидат в президент от республиканцев.

Чуть ранее один из его соратников, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, сообщил в X, что разговаривал с экс-президентом.

«Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал, — написал Грэм. — Он в хорошем расположении духа и как никогда полон решимости спасти нашу страну».

О разговоре с Трампом рассказал и его напарник на выборах, кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.

«Я поговорил с ним до того, как об этой новости было объявлено публично, и он, что потрясающе, был в бодром настроении. Мы еще многого не знаем, но я этим вечером особенно крепко обниму детей и прочту благодарственную молитву», — написал Джей-Ди Вэнс в сети X.

Инцидент произошел почти ровно через два месяца после того, как на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, на Трампа было совершено покушение, и пуля чиркнула ему по уху.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161632-strelba-vozle-golf-kluba-trampa-fbr-rassleduet-predpolagaemuyu-popytku-novogo-pokusheniya-na-eks-prezidenta/

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