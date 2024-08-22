Экс-президент США Дональд Трамп впервые после покушения выступил на открытом воздухе - вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

21 августа Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо, пишет DW.

Отмечается, что после покушения все митинги с участием Трампа проходили в помещениях.

Издание пишет, что в ходе выступления экс-президента одной из участниц митинга стало плохо из-за жары, после чего Дональд Трамп со сцены попросил оказать женщине медицинскую помощь, вышел из-за защитного стекла и обнял сторонницу под аплодисменты толпы.

Покушение на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.