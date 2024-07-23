Покушение на Трампа: глава Секретной службы США подала в отставку

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку на фоне недавнего покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку после того, как подконтрольное ей ведомство не предотвратило покушение на Дональда Трампа, которое произошло 13 июля в Пенсильвании.

На недавних слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трмпа самым серьезным провалом за последние десятилетия, но отвергла двухпартийные призывы к своей отставке, писала Русская служба Би-би-си.

Секретная служба, к слову, отвечает за охрану президента, вице-президента, членов их семей и ведущих кандидатов в президенты США.

Покушение на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил осуждение после покушения на жизнь Трампа.

Нынешний президент США Джо Байден после покушения на Дональда Трампа обратился к нации. Он заявил, что политическим страстям "пора утихнуть", а насилие не должно становиться нормой, которому не место в стране.

Позже сам Трамп высказался о произошедшем. Он назвал действия агентов Секретной службы фантастическими. А также раскрыл некоторые детали инцидента.

Аналитики заявили, что покушение на Дональда Трампа, случившееся в Пенсильвании, повышает его шансы на возвращение в Белый дом.