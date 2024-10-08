Камала Харрис назвала Иран главным противником США

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Камала Харрис заявила, что именно Иран является главным противником США среди всех остальных стран.

Политик дала интервью телеканалу CBS News, пишет РИА Новости.

Вице-президент США ответила на вопрос о том, кто из противников США является с ее точки зрения главным.

"Я считаю, что очевидным является Иран", - ответила Харрис.

Она также добавила, что важнейшим приоритетом ее политики, если она победит на выборах, станет не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории страны. На этих выборах будет избран 47-й президент США. Добавим, что прошлые выборы президента состоялись в 2020 году. Победу на них одержал Джо Байден.

Нынешний глава Белого дома намеревался переизбираться на второй срок, однако был вынужден сняться с гонки и уступить место кандидата в Белый дом от демократов своему вице-президенту Камале Харрис.

В конце августа Харрис официально стала кандидатом от Демпартии США в президентской гонке.