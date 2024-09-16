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Байден сделал заявление после возможного покушения на Трампа

Опубликовано:

Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Джо Байден сделал заявление после предполагаемой попытке покушения на Дональда Трампа - оно опубликовано на официальном сайте Белого дома, передает NR.KZ.

"Моя команда проинформировала меня о том, что федеральные правоохранительные органы расследуют возможную попытку покушения на бывшего президента Трампа сегодня. Подозреваемый задержан, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и тех, кто его окружает", - заявил американский лидер.

Он отметил, что экс-президент не пострадал. Сейчас идет активное расследование произошедшего.

"Как я уже неоднократно говорил, в нашей стране нет места политическому или любому другому насилию, и я поручил своей команде продолжать обеспечивать Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для обеспечения безопасности бывшего президента", - добавил Байден.

Ранее рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. В ФБР заявили что инцидент выглядит как попытка покушения.

Покушение на Дональда Трампа

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

21 августа Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо. Вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2161653-bayden-sdelal-zayavlenie-posle-vozmozhnogo-pokusheniya-na-trampa/

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