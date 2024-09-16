"Глубоко встревожена": Харрис высказалась о возможной попытке покушения на Трампа

Белый дом опубликовал заявление кандидата на пост президента США Камалы Харрис касательно возможного покушения на Дональда Трампа, передает NUR.KZ.

"Я глубоко встревожена возможным покушением на бывшего президента Трампа, которое произошло сегодня. Пока мы собираем факты, я буду однозначно заявлять: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад в то, чтобы этот инцидент не привел к новым вспышкам насилия", - заявила вице-президент США.

Она поблагодарила Секретную службу за то, что экс-президент сейчас в безопасности.

"Я отдаю должное Секретной службе США и партнерам из правоохранительных органов за их бдительность", - отметила Харрис.

Также она выразила солидарность с Джо Байденом касательно того, что администрация обеспечит Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для выполнения ее миссии.

Возможное покушение на Дональда Трампа

Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы. В ФБР заявили что инцидент выглядит как попытка покушения.

После президент США Джо Байден выступил с заявлением. По его словам, сейчас идет активное расследование произошедшего. Он также поблагодарил Секретную службу за их работу.

Покушение на Дональда Трампа 13 июля 2024 года

13 июля в бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время выступления в штате Пенсильвания. Его ранили. Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи. Нападавшего на месте застрелили сотрудники Секретной службы. При этом сообщалось, что один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Позже в Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. На видео мужчина заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

В свою очередь Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за быстрое реагирование, выразил соболезнования семье убитого стрелка и рассказал о своем состоянии.

После этого директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку. На слушаниях в Конгрессе Читл назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия.

21 августа Трамп провел первый после покушения предвыборный митинг на открытом воздухе - он состоялся в Эшборо. Вокруг трибуны было установлено пуленепробиваемое стекло.