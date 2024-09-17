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"Остерегайтесь американца Райана Раута": как о подозреваемом в покушении на Трампа отзывались за границей

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Райан Уэсли Раут, предположительно покушался на Трампа
Райан Уэсли Раут. Фото : X/TheRealThelJohnson

Райан Раут, покушавшийся на Трампа, был известен среди волонтеров своим опасным поведением. Он критиковал Трампа и угрожал убить Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Авторы статьи на WSJ пишут, что американцы, ранее сталкивавшиеся с Раутом, сообщали о его поведении властям США. 

Издание отмечает, что пика деструктивности самовыражение Раута достигло во время его визита в Украину, куда он отправился с целью принять участие в военных действиях.

"Челси Уолш, медсестра, которая несколько раз встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, сказала, что его угрозы насилия беспокоили ее настолько, что она поделилась своими опасениями с сотрудником таможенно-пограничной службы в Вашингтоне.

Во время интервью, которое состоялось после ее возвращения в США, Уолш рассказала офицеру, что Раут был одним из самых опасных американцев, которых она встретила за время своего полуторамесячного пребывания на Украине", - сообщается в публикации.

Раут был хорошо известен среди волонтерских групп помощи в Украине как "мошенник" и "своего рода псих", сказала Сара Адамс, бывший сотрудник ЦРУ, которая помогала управлять координировать волонтерские группы. По ее словам, Раут утверждал, что сотрудничал с украинским правительством для вербовки иностранных бойцов, что не соответствовало действительности. 

Волонтеры сообщили о деятельности американца в госдепартамент, изложив опасения, что он может заниматься торговлей людьми или иммиграционным мошенничеством. "Остерегайтесь американца Райана Раута", - такое сообщение Адамс направила в украинские гуманитарные организации 2 июня 2023 года.

Также она упоминает, что Раут говорил о желании убить президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Когда в 2023 году она услышала, что Раут пытается вербовать сирийских беженцев для борьбы на Украине, то подала онлайн-рапорт в ФБР и Интерпол. Ни одно из ведомств не связалось с ней, и пока не ответило на запрос издания по ситуации, отмечается в статье.

Авторы также приводят слова другого свидетеля.

Француз, который отправился на Украину, намереваясь воевать, сказал, что Раут помог ему получить место в украинском армейском подразделении. Однако он вспомнил, как американец выразил горькую злость на Трампа.

"Райан был очень расстроен тем фактом, что Трамп пытался договориться с Путиным о сделке вместо того, чтобы попытаться действительно поддержать Украину", - сказал мужчина, попросивший не называть его имени.

Напомним, как писала ранее Русская служба Би-би-си, в США на днях рядом с гольф-клубом, где в тот момент находился Дональд Трамп, прозвучали выстрелы. Кандидат в президенты был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, но был в безопасности. При этом ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

Позже в СМИ назвали подозреваемого в покушении - им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

Произошедшее прокомментировали президент США Джо Байден и оппонентка Трампа, а также действующий вице-президент Камала Харрис.

Заявление по случившемуся сделал и Дональд Трамп. В понедельник подозреваемому Рауту были предъявлены обвинения во владении огнестрельным оружием осужденным преступником и владении огнестрельным оружием со сбитым серийным номером - оба факта являются нарушением закона.

Русская служба Би-би-си подробно рассказывала, кто такой Райан Рут и как он связан с войной в Украине.

Добавим, позже в Сети появились кадры задержания подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2162179-vozmozhnoe-pokushenie-na-trampa-ob-opasnom-povedenii-podozrevaemogo-ranee-soobshchali-v-fbr-i-interpol/

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