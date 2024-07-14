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Что известно о мужчине, стрелявшем в Трампа (видео)

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Мужчина, стрелявший в Дональда Трампа
Мужчина, стрелявший в Дональда Трампа. Кадр из видео: twitter.com/KKMediaTingz

В Сети появилось видео с предполагаемым стрелком, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Также стали известны некоторые подробности об этом человеке.

Ранее специалисты ФБР установили, что стрелявшим в Дональда Трампа оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Как пишет CNN, у стрелка, убитого на месте преступления, при себе не было никаких документов, удостоверяющих личность.

"Поэтому агентам ФБР пришлось провести анализ ДНК и получить биометрическое подтверждение", — заявил специальный агент, возглавляющий отделение ФБР в Питтсбурге Кевин Ройек.

После этого силовики назвали имя Томаса Мэтью Крукса.

Позже по Сети распространилось видео, на котором мужчина, называясь этим именем, заявляет, что "ненавидит республиканцев и ненавидит Дональда Трампа".

По информации CNN, Крукс окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году. 

При этом он был зарегистрирован для голосования как республиканец. Президентские выборы в этом году стали бы первыми, на которых он был бы достаточно взрослым, чтобы голосовать.

Когда поздно вечером в субботу CNN связался с отцом Крукса, Мэтью Круксом, он сказал, что пытается выяснить, "что, черт возьми, происходит", но "подождет, пока не поговорит с правоохранительными органами", прежде чем говорить о своем сыне.

Кроме того, The New York Times отмечает, что у стрелка не было криминального прошлого, отраженного в записях публичных судов Пенсильвании.

Внимание! Некоторые кадры могут шокировать!

Покушение на Дональда Трампа

Напомним, в субботу вечером в городе Батлер, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Это произошло во время его выступления на предвыборном митинге.

Выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.

Мы рассказывали, что происходило на месте происшествия. Сообщалось что один человек погиб, а двое, включая самого Трампа, были ранены.

Позже сам Трамп выступил с заявлением после покушения. Он выразил соболезнования родным погибшего и раненного.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил решительное осуждение после покушения на жизнь Трампа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133729-chto-izvestno-o-muzhchine-strelyavshem-v-trampa-video/

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