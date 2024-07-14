Трамп выступил с заявлением после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал заявление после покушения на него в субботу вечером во время выступления в штате Пенсильвания, передает NUR.KZ.

Заявление Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу, которая только что произошла в Батлере, штат Пенсильвания.

Самое главное, я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такой акт может произойти в нашей стране.

На данный момент о стрелке, который сейчас мертв, ничего не известно. В меня выстрелили пулей, пробившей верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни Америку!" - написал экс-президент.