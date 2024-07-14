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В Трампа стреляли во время выступления в США: он ранен (видео)

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Дональд Трамп после покушения
Дональд Трамп после покушения. Фото: Trump Campaign Office / Handout/Anadolu/Getty Images

В бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Пенсильвания. Его ранили, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Покушение на Дональда Трампа было совершено в субботу около 18:15 по местному времени (воскресенье, 04:15 по времени Астаны).

Это произошло во время его выступления на встрече в Батлере, штат Пенсильвания. Сообщается, что выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.

Нападавшего, по данным CNN, на месте застрелили сотрудники Секретной службы.

При этом, по информации спецслужб, один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.

Отмечается, что сейчас жизни Дональда Трампа ничего не угрожает.

Внимание! Некоторые кадры могут шокировать!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133615-v-trampa-strelyali-vo-vremya-vystupleniya-v-ssha-on-ranen/

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