В Трампа стреляли во время выступления в США: он ранен (видео)
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В бывшего главу США и нынешнего кандидата в президенты Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в штате Пенсильвания. Его ранили, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Покушение на Дональда Трампа было совершено в субботу около 18:15 по местному времени (воскресенье, 04:15 по времени Астаны).
Это произошло во время его выступления на встрече в Батлере, штат Пенсильвания. Сообщается, что выстрел был совершен снайпером с крыши недалеко от места проведения встречи.
Нападавшего, по данным CNN, на месте застрелили сотрудники Секретной службы.
При этом, по информации спецслужб, один из участников встречи погиб, а еще двое получили тяжелые ранения.
Отмечается, что сейчас жизни Дональда Трампа ничего не угрожает.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2133615-v-trampa-strelyali-vo-vremya-vystupleniya-v-ssha-on-ranen/