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"Не курит и пьет умеренно". Камала Харрис обнародовала свою медицинскую карту

Опубликовано:

Камала Харрис
Камала Харрис. Фото: Chris duMond / Getty Images

В субботу кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опубликовала заключение врачей о ее состоянии здоровья. До президентских выборов остается меньше месяца, и Харрис надеется, что этот шаг поможет ей оказать дополнительное давление на ее соперника, 78-летнего Дональда Трампа.

Трамп неоднократно заявлял, что нынешний глава Белого дома Джо Байден, которому 81 год, слишком стар для своего поста, и советовал ему пройти тест на когнитивные способности.

Сейчас, когда кандидатом от демократов стала 59-летняя Камала Харрис, ее предвыборный штаб рассчитывает использовать прием Трампа против него самого, подвергнув сомнению его собственную пригодность к работе.

Согласно медицинской карте Харрис, она совершенно здорова. В сопроводительном письме ее лечащий врач Джошуа Симмонс написал, что Харрис обладает физической и умственной устойчивостью, необходимой для работы на посту президента.

Последний осмотр она проходила в апреле этого года.

По словам доктора Симмонса, осмотры брюшной полости и кожи его пациентки не выявили никаких нарушений, у нее нет проблем с сердцем и диабета, давление и холестерин в норме.

В анамнезе Камалы Харрис есть история заболевания раком толстой кишки у ее матери, но, по словам медиков, она выполняет все рекомендации по профилактике, включая регулярную колоноскопию.

Симмонс отметил нехватку у Харрис витамина D, но заверил, что она регулярно принимает витамин.

Кроме того, указал он, «Харрис поддерживает здоровый и активный образ жизни, несмотря на свой напряженный график», она занимается аэробикой и силовыми тренировками.

«Она не курит и употребляет алкоголь лишь изредка и в умеренных количествах», — сказал врач.

Что известно о состоянии здоровья Дональда Трампа

В августе Дональд Трамп заявил в интервью каналу CBS , что на последнем медицинском осмотре врач поставил ему «высшую оценку».

Однако Трамп никогда не публиковал никаких медицинских данных о себе.

Баллотируясь в президенты в 2015 году, он опубликовал письмо своего лечащего врача, в котором говорилось, что Трамп будет «самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента».

Самый подробный анализ состояния здоровья Трампа был проведен в январе 2018 года. Он прошел полное обследование сердца, головы, а также по части отоларингологии.

Врач Белого дома, доктор Ронни Джексон сообщил тогда журналистам, что состояние здоровья Трампа просто отличное.

При этом он признал, что Трамп в то время принимал целый ряд лекарств, отпускаемых по рецепту и без рецепта. В частности, средство для снижения уровня холестерина, препарат для профилактики выпадения волос, поливитамины, а также пользовался мазью от высыпаний и воспалений кожи.

В настоящий момент Дональд Трамп является самым пожилым претендентом на пост президента в истории США — ему 78 лет и 119 дней.

Джо Байдену в момент избрания на пост президента в 2021 году было 78 лет и 61 день.

Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2173591-ne-kurit-i-pet-umerenno-kamala-harris-obnarodovala-svoyu-medicinskuyu-kartu/

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