"Для меня настал кризис": предполагаемая мать трех детей Дурова выступила с новым заявлением

Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила в Instagram, что осталась без финансовой поддержки, передает NUR.KZ.

В своем посте Болгар пишет, что 10 лет прожила в фактическом браке с Павлом Дуровым, и все это время бизнесмен обеспечивал ей и детям соответствующий уровень жизни. Однако в 2021-2022 годах в отношениях случился кризис, который позже стал основанием для уголовного дела, возбужденного в Швейцарии. Мы рассказывали о нем ранее.

Как пишет женщина, Дуров, заявив о финансовых трудностях, ограничил финансирование детей, однако продолжил вести роскошный образ жизни, о чем, по словам Болгар, свидетельствуют ставки, сделанные на аукционе в Дубае за номерной знак на автомобиль (по ее данным, он обошелся Дурову в 9,5 млн долларов), перелеты на самолетах, образ жизни спутниц Дурова и другие факты.

"А для меня настал настоящий кризис. Я, мать троих детей, осталась без финансовой поддержки, без возможности продлить документы детей, без возможности отстаивать свои права в европейских судах из-за того, что не могла продлить документы детей на пребывание в Европе.

Мне заявили, что финансовая поддержка никогда не возобновится, если я откажусь переезжать в ОАЭ. После этого личный контакт был заблокирован, и я не могла связаться с отцом своих детей даже в случае ЧС.

Я поняла, что могу рассчитывать только на себя, содержать детей на свои доходы и личные сбережения, пока у меня не появится возможность отстаивать свои права и права моих детей в суде.

Связи с отцом детей не было. И она до сих пор отсутствует. Николай (брат Павла Дурова - прим. ред.) перестал мне отвечать, несмотря на то, что много лет у нас были теплые семейные отношения", - написала Ирина Болгар.

К посту она прикрепила фото с дочерью, а также Павлом и Николаем Дуровыми.

Напомним, ранее Ирина Болгар, называющая себя матерью трех детей Павла Дурова, опубликовала в своем Instagram пост со своей версией истории романа с основателем Telegram.

Позже стало известно, что она обвинила Дурова в "применении физического насилия" к ее ребенку и подала иск в Швейцарии. В соцсетях женщина заявила, что его якобы лишили родительских прав в Швейцарии.

В середине сентября Болгар написала, что все активы Дурова, в том числе Telegram, якобы являются совместно нажитым имуществом, на которое возможно претендовать в суде.

Арест Дурова во Франции

Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После задержания команда мессенджера выступила с заявлением. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

26 августа прокуратура Парижа заявила, что дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что судебный надзор за основателем Telegram может длиться несколько лет, то есть все время расследования, которое во Франции зачастую занимает 3-4 года. Тем не менее, по его словам, Дуров может обратиться с просьбой об ослаблении надзора.

6 сентября Дуров впервые вышел на связь после задержания в аэропорту во Франции – он опубликовал пост на своем канале. Бизнесмен поблагодарил всех за поддержку и любовь и рассказал о своем видении сложившейся ситуации.

После освобождения Дурова из-под ареста стало известно, что Telegram обновил политику модерации: в мессенджере появилась возможность сообщать модераторам о "незаконном контенте" в чатах и частных группах.

Позже французское СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.