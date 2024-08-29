WSJ узнала, почему Telegram "игнорировал" повестки французских силовиков

Источник в окружении Дурова сообщил, что французские власти годами отправляли повестки на редко проверяемый адрес корпоративной почты Telegram, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Французские судебные органы выдвинули предварительные обвинения основателю Telegram Павлу Дурову по целому ряду преступлений, включая соучастие в распространении детской порнографии, запрещенных наркотиков и взломе программного обеспечения в приложении для обмена сообщениями.

Это ошеломляющий удар для предпринимателя, который "за последнее десятилетие стал героем интернет-либертарианцев", пишет автор статьи.

Власти также обвинили Дурова в отказе сотрудничать со следствием по незаконной деятельности в Telegram. Парижский прокурор Лор Бекко сослалась на "почти полное отсутствие реакции Telegram на судебные требования".

Бекко заявила, что Telegram неоднократно всплывал в расследованиях детской порнографии, торговли наркотиками и разжигания расовой ненависти в интернете с момента запуска приложения в 2013 году.

"Ясно одно: Telegram не похож на американские крупные технологические компании, которые нанимают армии юристов и руководителей по связям с правительством, чтобы отвечать на требования правоохранительных органов.

По словам человека, близкого к Дурову, компания годами игнорировала повестки и судебные постановления, отправленные властями, которые накапливались на редко проверяемом корпоративном адресе электронной почты", - отмечается в публикации.

Требования, предъявляемые судом, скорее всего, положат конец джет-сеттингу Дурова, который провел последнее десятилетие, перемещаясь между Россией, Европой и Ближним Востоком, накапливая гражданства по пути.

(...) У Дурова темная история с правительствами по всему миру, которые пытались как нацелиться на него, так и переманить его на свою сторону", - пишет автор, напоминая также, что в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Дурова перенести Telegram в Париж.

Добавим, при этом ранее стало известно, что в 2017 году французские спецслужбы преследовали Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщается, что тогда был взломан его iPhone.

Шпионская операция носила кодовое название "Purple music" - "Пурпурная музыка". Французские сотрудники службы безопасности были обеспокоены тем, что организация "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

Арест Павла Дурова

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram. С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Прокуратура Парижа также сделала заявление: дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сообщалось, что МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Добавим, что после задержания Павла Дурова популярность мессенджера Telegram резко выросла по всему миру. За считанные дни количество скачиваний приложения возросло.

После казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, где аферисты используют имя Павла Дурова, чтобы вытянуть с людей деньги.

Также сообщалось, что ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию.

28 августа стало известно, что брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции. Сообщается, что ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года. Николай Дуров является соучредителем Telegram.