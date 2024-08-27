ОАЭ обратились к правительству Франции с требованием из-за ареста Дурова

МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны, передает NUR.KZ со ссылкой на иностранное министерство.

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что внимательно следит за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, который был арестован французскими властями в аэропорту Буржа, и что они направили запрос правительству Франции на срочное предоставление ему всех консульских услуг.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ указано, что забота о гражданах, защита их интересов, отслеживание их дел и обеспечение всех аспектов заботы о них является главным приоритетом для ОАЭ.

Добавим, по данным сайта Lenta.ru, у Дурова четыре гражданства. Он является гражданином России, государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ и Франции.

Арест Павла Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание бизнесмена Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Вчера впервые о задержании Дурова высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram не является политическим.

Между тем Русская служба BBC поговорила с экспертами и выяснила, может ли Telegram перестать работать из-за ареста Дурова и угрожает ли сейчас что-то безопасности данных пользователей мессенджера.