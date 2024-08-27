Популярность Telegram резко выросла по всему миру после задержания Павла Дурова

После задержания Павла Дурова популярность мессенджера Telegram резко выросла по всему миру. За считанные дни количество скачиваний приложения возросло, передает NUR.KZ со ссылкой на TechCrunch.

По информации портала, после новости о задержании Дурова рост числа загрузок мессенджера Telegram значительно увеличился по всему миру.

Как подсчитали аналитики Appfigures, в американском App Store приложение заняло второе место по популярности загрузок, этот же показатель в мире (на устройствах iOS) вырос на 4%.

При этом на момент написания статьи TechCrunch позиция мессенджера в США в App Store опустилась до 3 места. В списке лучших приложений Telegram в этой же стране поднялся с 18 на 8 место - лучший результат за последний год.

Во Франции, где Дуров был задержан, мессенджер стал №1 в категории "Соцсети" в App Store, а в списке лучших приложений занял третью позицию.

По данным Sensor Tower, глобальные загрузки Telegram на iOS по состоянию на воскресенье выросли на 4% по сравнению с предыдущим днем.

Стоит отметить, что популярность приложения по всему миру выросла не сразу после ареста его основателя, а через несколько дней. Это, скорее всего, связано с тем, что не все сразу узнали о новости, отмечает издание.

Арест Павла Дурова во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя Telegram прокомментировали миллиардер Илон Маск и американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцифры Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Вчера впервые о задержании Дурова высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram не является политическим.

Позже стало известно, что Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. В их числе - отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

О задержании основателя Telegram высказались в ООН и ОАЭ. Отметим, что у Дурова четыре гражданства. Он является гражданином России, государства Сент-Китс и Невис, а также ОАЭ и Франции.