Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
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Ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Клименко заявил, что уже направил официальное представление в Нобелевский комитет.
"Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии.
Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии", — заявил ректор университета.
По его словам, данную инициативу уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.
"Я как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь.
Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", — заключил Клименко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154142-durova-vydvinuli-na-nobelevskuyu-premiyu/