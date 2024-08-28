Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Клименко заявил, что уже направил официальное представление в Нобелевский комитет.

"Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии.

Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии", — заявил ректор университета.

По его словам, данную инициативу уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки.

"Я как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь.

Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", — заключил Клименко.