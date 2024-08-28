WSJ: в 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон Дурова

Спецслужбы Франции и ОАЭ взломали телефон основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в 2017 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

В публикации издания сообщается, что в 2018 году Павел Дуров обедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Источники сообщили изданию, что Макрон предложил Дурову перенести Telegram в Париж, но Дуров отказался. Тогда же обсуждался вопрос предоставления ему французского гражданства.

Также издание пишет, что в 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские спецслужбы преследовали Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщается, что тогда был взломан его iPhone.

Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, носила кодовое название "Purple music" - "Пурпурная музыка". Французские сотрудники службы безопасности были обеспокоены тем, что организация "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

Сообщается, что после этого в Telegram несколько лет игнорировали повестки и судебные постановления, отправленные правоохранительными органами. Источник сообщил, что повестки копились на редко проверяемом адресе электронной почты компании.

В Telegram утверждают, что их деятельность соответствует закону Европейского союза о цифровых услугах, который требует от онлайн-компаний сотрудничать с властями в борьбе с распространением незаконного контента на своих платформах.

Сегодня казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, где аферисты используют имя Павла Дурова, чтобы вытянуть с людей деньги.

Также сообщалось, что ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию.

Арест Павла Дурова

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Прокуратура Парижа также сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сообщалось также, что МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Добавим, что после задержания Павла Дурова популярность мессенджера Telegram резко выросла по всему миру. За считанные дни количество скачиваний приложения возросло.