Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Politico. Сообщается, что ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года.

По данным издания, французские власти выдали ордера на арест генерального директора Telegram Павла Дурова и его брата Николая, который является соучредителем, в марте текущего года. На это указывает документ, с которым эксклюзивно ознакомилось издание.

Документ указывает на то, что французское тайное расследование в отношении Telegram началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее.

Сообщается, что дело связано с отказом Telegram сотрудничать с полицией Франции в расследовании фактов сексуального насилия над детьми.

Напомним, сегодня стало известно, что в 2017 году французские спецслужбы преследовали Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами. Сообщается, что тогда был взломан его iPhone.

Шпионская операция, о которой ранее также не сообщалось, носила кодовое название "Purple music" - "Пурпурная музыка". Французские сотрудники службы безопасности были обеспокоены тем, что организация "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

Арест Павла Дурова

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Позже о задержании бизнесмена высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

Прокуратура Парижа также сделала заявление - дело против Дурова было открыто 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Сообщалось также, что МИД ОАЭ опубликовал заявление по поводу ареста основателя Telegram Павла Дурова, являющегося гражданином страны. Ведомство направило запрос правительству Франции на срочное предоставление Дурову всех консульских услуг.

Добавим, что после задержания Павла Дурова популярность мессенджера Telegram резко выросла по всему миру. За считанные дни количество скачиваний приложения возросло.

После казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества, где аферисты используют имя Павла Дурова, чтобы вытянуть с людей деньги.

Также сообщалось, что ректор Евразийского международного университета в России Константин Клименко выдвинул кандидатуру Дурова на Нобелевскую премию.