Президент Франции впервые высказался о задержании Павла Дурова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим, передает NUR.KZ. Пост глава Франции опубликовал в соцсети X.

"Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова.

Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется.

В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав.

Арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями", - отмечается в заявлении Макрона в соцсети X.

Напомним, Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание основателя мессенджера Telegram уже прокомментировал миллиардер Илон Маск, а также американский журналист Такер Карлсон, который назвал подобные действия властей "живым предупреждением всем владельцам платформ, которые не желают цензурировать правду".

На ситуацию также отреагировал глава Минцфиры Казахстана Жаслан Мадиев. Он выразил поддержку основателю мессенджера и команде Telegram.

С заявлением выступила и команда мессенджера. В компании заявили, что их генеральному директору нечего скрывать.

Между тем в прокуратуре Парижа обещали сегодня выступить с официальным заявлением по делу Дурова.

Позже стало известно, что, по данным французских СМИ, основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей.