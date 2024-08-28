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Эзотерика

"На помощь Дурову": стало известно о новой схеме мошенников

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Павел Дуров
Павел Дуров. Фото: Gettty Images/ Manuel Blondeau - Corbis / Contributor

Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества, где аферисты используют имя Павла Дурова, чтобы вытянуть с людей деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию Касперского.

"Лаборатория Касперского" предупреждает о фальшивом сборе денег на помощь Павлу Дурову. Эксперты обнаружили почтовую спам-рассылку на английском языке, цель которой - якобы сбор средств на юридическую защиту Павла Дурова и глобальную информационную кампанию. На самом деле таким образом злоумышленники пытаются выманить у пользователей деньги", - говорится в сообщении.

Эксперты не исключают, что с такой схемой могут столкнуться пользователи как в России, так и странах СНГ, в том числе и в Казахстане.

Отмечается, что в письмах злоумышленники выдают себя за правозащитные организации, утверждают, что стремятся обеспечить свободу Павла Дурова и защитить права людей во всем мире.

В сообщениях, как утверждают эксперты лаборатории, содержится призыв внести свой вклад в это дело - перевести деньги в криптовалюте (BTC, ETH и TRX) на один из указанных кошельков. Письма в рамках этой скам-кампании немного отличаются.

Чтобы обойти спам-фильтры, скамеры меняют формулировки, избегают повторов и используют синонимы вроде "помочь" и "поддержать", "пожертвовать" и "собрать". Кроме того, название организации, от имени которой якобы идет сбор средств, тоже меняется в зависимости от письма.

"Злоумышленники часто пользуются новостной повесткой и реагируют на ситуацию в мире очень быстро. Так, эту скам-рассылку наши решения обнаружили уже на следующий день после появления первых новостей о ситуации вокруг основателя Telegram. Мы напоминаем, что доверять следует только официальным сообщениям из проверенных источников", - предупреждает руководитель группы защиты от почтовых угроз Лаборатории Андрей Ковтун.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете, эксперты компании рекомендуют следить за "красными флагами":

  • настороженно относиться к электронным письмам или сообщениям, которые написаны с ошибками, либо рассылаются в странном формате. А главное - в которых содержится призыв переводить деньги очень срочно;
  • внимательно проверять URL-адреса и домены электронной почты на наличие любых малозаметных отличий: злоумышленники часто создают поддельные сайты или адреса электронной почты, похожие на легитимные;
  • избегать пожертвований через криптовалюту, если вы не уверены в легитимности получателя;
  • всегда проверять адрес электронной почты отправителя - в официальных сообщениях от крупных организаций письма, как правило, приходят с официального домена.

В данном случае, как отмечают эксперты, письма были отправлены с различных бесплатных почтовых адресов, это признак того, что на самом деле они были отправлены не доверенной организацией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2154412-na-pomoshch-durovu-stalo-izvestno-o-novoy-sheme-moshennikov/

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