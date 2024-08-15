Следком России назвал причину смерти Навального и отказался возбуждать уголовное дело

Супруга Алексея Навального Юлия опубликовала постановление Следкома России об отказе в возбуждении уголовного дела. В ней же указаны и причины смерти политика, передает NUR.KZ.

Постановление Юлия Навальная получила, по ее словам, на днях, спустя полгода после смерти Навального.

Документ она опубликовала в блоге Алексея Навального и в своем Instagram-аккаунте. В видео супруга политика также прокомментировала позицию семьи касательно полученного документа от российских властей.

"Смерть осужденного Навального А.А. не носит криминальный характер". Так написано в единственном документе, который мы получили за полгода со смерти Алексея. Поставлен ничего не значащий диагноз. Никаких результатов экспертиз, в том числе протокол вскрытия, нам не дают. Съемку с камер не показывают. Личные вещи Алексея не отдают. Этому есть только одно объяснение: Алексея убили, а теперь пытаются максимально замести следы, чтобы как в прошлый раз, с расследованием отравления, не вышло", - отмечает в видео Юлия Навальная.

Между тем в документе отмечается, что смерть политика наступила вследствие "комбинированного заболевания". Сообщается, что во время вскрытия у Навального нашли много хронических болезней.

Официальный документ. Фото: navalny.com

При этом, по словам Юлии Навальной, буквально за пару дней до смерти его видели его родители. Они общались несколько часов.

Также за день до смерти, по словам супруги погибшего политика, Навальный во время видеосвязи на заседании суда хорошо себя чувствовал. А спустя день - вдруг умер.

Женщина утверждает, что будет добиваться ответа, пока не получит его.

"Мы продолжим расследовать сами. Такое расследование может занять месяцы, может годы, но мы обязательно узнаем правду", - добавила она.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

На внезапную смерть политика отреагировал ряд зарубежных СМИ. Также после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

1 марта политика похоронили в Москве. Проститься с ним пришли тысячи неравнодушных, а также представители ряда иностранных государств.

Позже директор Службы внешней разведки России в интервью СоловьевLive заявил, что оппозиционер Алексей Навальный "умер своей смертью". По его словам, замысла по его убийству не было.