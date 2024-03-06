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Навальный умер своей смертью, заявил глава Службы внешней разведки России

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Фото Алексея Навального
Алексей Навальный. Фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Директор Службы внешней разведки России в интервью СоловьевLive заявил, что оппозиционер Алексей Навальный "умер своей смертью". По его словам, специального замысла не было, передает NUR.KZ.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью СоловьевLive заявил, что Алексей Навальный "умер своей смертью".

"Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность: рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да", – приводятся слова Нарышкина в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

Здесь можно ознакомиться с тем, как в мире отреагировали на смерть Навального. После новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

1 марта политика похоронили в Москве. Проститься с ним пришли тысячи неравнодушных, а также представители ряда иностранных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064726-navalnyy-umer-svoey-smertyu-zayavil-glava-sluzhby-vneshney-razvedki-rossii/

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