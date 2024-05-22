Пашинян заявил, что две страны ОДКБ помогали Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
По данным информагентства, Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Еревана. Однако конкретные государства он не называл.
"В подготовке к 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе — прим. РИА Новости) не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", — сказал он во время правительственного часа в парламенте.
По его словам, эти две страны создавали "имитацию помощи Армении".
Отметим, что в Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Армении входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2105415-pashinyan-zayavil-chto-dve-strany-odkb-pomogali-azerbaydzhanu-v-konflikte-v-nagornom-karabahe/