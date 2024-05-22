Пашинян заявил, что две страны ОДКБ помогали Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным информагентства, Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Еревана. Однако конкретные государства он не называл.

"В подготовке к 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе — прим. РИА Новости) не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", — сказал он во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, эти две страны создавали "имитацию помощи Армении".

Отметим, что в Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Армении входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.