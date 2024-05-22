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Пашинян заявил, что две страны ОДКБ помогали Азербайджану в конфликте в Нагорном Карабахе

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Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ участвовали в подготовке войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным информагентства, Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке в 2020 году войны в Карабахе против Еревана. Однако конкретные государства он не называл.

"В подготовке к 44-дневной войне 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе — прим. РИА Новости) не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас", — сказал он во время правительственного часа в парламенте.

По его словам, эти две страны создавали "имитацию помощи Армении".

Отметим, что в Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Армении входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2105415-pashinyan-zayavil-chto-dve-strany-odkb-pomogali-azerbaydzhanu-v-konflikte-v-nagornom-karabahe/

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