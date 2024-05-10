Тысячи протестующих потребовали отставки Пашиняна в Армении (видео)

В Армении вновь начались протесты - вышедшие на митинг люди требуют отставки действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, в ходе протестов глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян в ходе митинга движения "Тавуш во имя Родины" в Ереване дал премьер-министру страны Николу Пашиняну один час на то, чтобы подать в отставку. Позже он продлил срок ответа.

Лидер протестов заявил, что будет добиваться ухода Пашиняна путем импичмента в парламенте.

"Если реакцией по-прежнему будет молчание, мы предпримем мирные акты неповиновения", — добавил он.

По словам Галстаняна, у премьера Армении больше нет власти в стране.

"Вчера мы получили известие, что последние три демаркационных столба [на границе с Азербайджаном] так и не были установлены, процесс прекращен или приостановлен благодаря народной борьбе", — заявил священник.

Поводом к протестам, как пишет издание, стал вопрос о границе между Арменией и Азербайджаном.

Еще в середине апреля в Армении заявляли, что Ереван и Баку достигли предварительной договоренности о территориальной принадлежности четырех сел в Тавушской области — их получил Азербайджан. Пашинян говорил, что четыре села, которые получил Баку, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четырех армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку "не было и не может быть речи", уточнял он.

Жители Тавушской области Армении с 19 апреля протестуют и блокируют дороги, в том числе и межгосударственный маршрут Армения — Грузия. Они выступили против варианта делимитации границы, который был согласован комиссиями по демаркации границ Армении и Азербайджана и предполагает передачу Баку нескольких сел.

Лидером протестов и стал Галстанян. 20 апреля он заявил, что невозможно за четыре дня согласовать процесс демаркации и делимитации границы.

Делимитацию границ страны обсуждают с февраля. Тогда же заявлялось о начале работы над соответствующими документами. Пашинян заявлял, что демаркация и делимитация нужны для того, чтобы "не допустить войны". Страны до 15 мая должны подписать протокол, в котором будут описаны границы "с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности".

Делимитация предполагает определение общего положения и направления границы между государствами путем переговоров. После этого следует демаркация — проведение границы на местности.