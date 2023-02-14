Учения ОДКБ решили провести в Кыргызстане после отказа Армении

Флаги стран ОДКБ. Иллюстративное фото: odkb-csto.org

Учения ОДКБ "Нерушимое братство", которые ранее планировалось провести в Армении, теперь пройдут в Кыргызстане. Власти страны сочли нецелесообразным проведение учений миротворческих контингентов ОДКБ на их территории, передает РИА Новости.

Сообщается, что учения "Нерушимое братство" пройдут на территории Кыргызской Республики, а не в Армении, как планировалось изначально. Об этом сегодня заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Минобороны его страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

Позже в объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ.

"На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которых будут отрабатываться задачи пост-конфликтов, урегулирование в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности", – сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что на территории Беларуси планируется провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ.

Отметим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ежегодно организация проводит различные учения. Так, в октябре 2022 года в Казахстане прошли учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Церемония открытия состоялась в Жамбылской области.

"Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом", – заявлял тогда первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Завершились учения 7 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009354-ucheniya-odkb-reshili-provesti-v-kyrgyzstane-posle-otkaza-armenii/