Пашинян объяснил, почему Армения не вышла из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ. По его словам, страна руководствуется государственными интересами.

Отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, глава правительства Армении пояснил, что, если страна не приняла решения по вопросу выхода из ОДКБ, то она руководствовалась государственными интересами, передает РИА Новости.

"Почему мы не приняли или примем ли решение о выходе из ОДКБ либо прекращении нашего участия в ОДКБ? Мы будем ориентироваться на государственные интересы Армении. И если на данный момент приняли или не приняли какое-либо решение, то наш ориентир - государственный интерес Армении", - сказал Пашинян.

Политик подчеркнул, что Армения пытается использовать все возможности, чтобы донести до ОДКБ свою позицию.

"Но если мы сочтем весь наш потенциал исчерпанным, то у общества возникнет вопрос, зачем мы остаемся в этой организации, если членство в ней или ничего не дает, или не дает минимум, который сохранит нашу заинтересованность в членстве, или создает дополнительные проблемы для нашей системы безопасности", - заявил Пашинян.

Напомним, на днях в Минске прошел саммит ОДКБ, однако на заседании не было никого со стороны Армении.

Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян - страна входит в состав организации - не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

К слову, в январе этого года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

Также добавим, что в состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.