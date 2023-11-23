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На заседании ОДКБ не было никого со стороны Армении. Ситуацию прокомментировал глава организации

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Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетов. Фото: t.me/odkb_csto

Никого из представителей Армении не было на сегодняшнем саммите ОДКБ. По поводу этого высказались президент Беларуси Александр Лукашенко, пресс-секретарь Кремля и другие, передает РИА Новости.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске сегодня. Также страна практически не участвовала в подготовке встречи.

Между тем отсутствие армянской стороны на встрече лидеров государств-участников организации прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что какие-либо проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров.

"Мы обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин", – заявил Лукашенко на расширенном заседании.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что Армения не поменяет векторы внешней политики и останется им союзником. Москва продолжит диалог с Ереваном.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал журналистам, что речи о выходе Армении из состава организации не идет.

"Речи о том, что Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идет", – цитирует слова Тасмагамбетова издание.

Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что республика не заблокировала ни одно решение саммита ОДКБ.

Сегодня в Минске состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, куда также прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Главу нашего государства во Дворце независимости встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, раскритиковал частые заявления стран организации о растущих угрозах, а также высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Отметим, что накануне данного мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян – страна входит в состав организации – не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

К слову, в январе этого года в Армении отменили учения ОДКБ. После чего их провели в Кыргызстане.

Также добавим, что в состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047355-na-zasedanii-odkb-ne-bylo-nikogo-so-storony-armenii-situatsiyu-prokommentiroval-glava-organizatsii/

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