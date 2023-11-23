На заседании ОДКБ не было никого со стороны Армении. Ситуацию прокомментировал глава организации

Никого из представителей Армении не было на сегодняшнем саммите ОДКБ. По поводу этого высказались президент Беларуси Александр Лукашенко, пресс-секретарь Кремля и другие, передает РИА Новости.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске сегодня. Также страна практически не участвовала в подготовке встречи.

Между тем отсутствие армянской стороны на встрече лидеров государств-участников организации прокомментировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что какие-либо проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров.

"Мы обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторые неудовлетворенности одного из членов Совета коллективной безопасности. Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин", – заявил Лукашенко на расширенном заседании.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на то, что Армения не поменяет векторы внешней политики и останется им союзником. Москва продолжит диалог с Ереваном.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов рассказал журналистам, что речи о выходе Армении из состава организации не идет.

"Речи о том, что Армения выходит из состава ОДКБ, в настоящее время не идет", – цитирует слова Тасмагамбетова издание.

Кроме того, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сообщил, что республика не заблокировала ни одно решение саммита ОДКБ.

Сегодня в Минске состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, куда также прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Главу нашего государства во Дворце независимости встретил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, раскритиковал частые заявления стран организации о растущих угрозах, а также высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Отметим, что накануне данного мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян – страна входит в состав организации – не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

К слову, в январе этого года в Армении отменили учения ОДКБ. После чего их провели в Кыргызстане.

Также добавим, что в состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.