Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в ноябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ, который состоится в этом месяце в столице Беларуси, передает NUR.KZ со ссылкой на Интерфакс.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко во время телефонного разговора, что не приедет на саммит ОДКБ 23 ноября в Минске.

"Премьер Армении проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", – заявили в пресс-службе правительства страны.

Напомним, в январе этого года в Армении отменили учения ОДКБ. После чего их провели в Кыргызстане.

В сентябре в МИД РК опровергли сообщение о том, что Казахстан и Армения намерены выйти из состава организации.

Отметим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.