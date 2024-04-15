Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном

Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Николом Пашиняном отметил важность скорейшего установления мира между Арменией и Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров в Ереване Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Глава нашего государства высоко оценил предпринимаемые Арменией и Азербайджаном шаги по заключению мирного договора. В этом ключе президент Казахстана отметил важность скорейшего установления прочного, долгосрочного мира между Ереваном и Баку, а также заявил о готовности Казахстана оказать содействие путем предоставления площадки для переговоров.

Было подчёркнуто, что Казахстан как твердый сторонник переговорных путей для достижения мира и согласия готов поддерживать все усилия в этом направлении. Стороны договорились рассмотреть возможности практической реализации армяно-азербайджанских договоренностей.