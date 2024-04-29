Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы

Главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы - они продолжат переговоры касательно мирного договора. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает NUR.KZ.

28 апреля Алиев рассказал о встрече министров в Казахстане в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Блинкеным.

Азербайджанский лидер сообщил, что по предложению казахстанской стороны министры иностранных дел Азербайджана и Армении в скором времени встретятся в Алматы для продолжения переговоров по мирному договору.

Напомним, не так давно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе переговоров в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Токаев также добавил, что Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли.

Отметим, что на прошлой неделе между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Армения вернула четыре села и начала разминирование.

В середине апреля стало известно о том, что российские миротворцы будут выведены из Нагорного Карабаха, который в сентябре прошлого года вернул себе Азербайджан.