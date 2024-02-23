Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью французскому телеканалу о заморозке участия его страны в ОДКБ. О возможности полного выхода из организации пока ничего не говорится.

Как пишет РИА Новости, армянский премьер заявил, что, по мнению властей страны, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен.

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

При этом РБК отмечает, что так Никол Пашинян ответил на вопрос ведущего, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия».

У Пашиняна также поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на севере Армении, которая была развернута еще в 1995 году. На это премьер ответил, что такой вопрос не стоит на повестке.