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Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

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Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото: TASS / Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью французскому телеканалу о заморозке участия его страны в ОДКБ. О возможности полного выхода из организации пока ничего не говорится.

Как пишет РИА Новости, армянский премьер заявил, что, по мнению властей страны, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен.

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

При этом РБК отмечает, что так Никол Пашинян ответил на вопрос ведущего, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия».

У Пашиняна также поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на севере Армении, которая была развернута еще в 1995 году. На это премьер ответил, что такой вопрос не стоит на повестке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062535-pashinyan-zayavil-o-priostanovke-uchastiya-armenii-v-odkb/

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