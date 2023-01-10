Пашинян сообщил об отмене учений ОДКБ в Армении

Никол Пашинян. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции сообщил, что учения миротворческих контингентов ОДКБ на территории Армении в этом году не состоятся, передает РИА Новости.

Пашинян отметил, что Минобороны Армении уже проинформировало ОДКБ, что проведение данных учений в стране считает нецелесообразным.

"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", - сказал Пашинян.

До этого Минобороны России сообщило, что в этом году на территории Армении планировалось провести учение миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

Напомним, что с 1 января 2023 года генсеком ОДКБ стал Имангали Тасмагамбетов, который заменил на данном посту Станислава Зася.

Учения ОДКБ в Казахстане прошли в октябре прошлого года.

Странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, говорится на официальном сайте организации.

Высший орган организации - Совет коллективной безопасности ОДКБ, в состав которого входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004797-pashinyan-soobschil-ob-otmene-ucheniy-odkb-v-armenii/