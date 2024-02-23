"Никаких заявлений не поступало": ОДКБ о приостановке участия Армении в организации

В секретариате Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали заявление Никола Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В Секретариат ОДКБ никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало, сообщили журналистам в организации.

"В словах Пашиняна о заморозке участия Армении в ОДКБ, по всей видимости, речь идет о неучастии в мероприятиях, которые проводятся организацией", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью французскому телеканалу о заморозке участия его страны в ОДКБ. О возможности полного выхода из организации пока ничего не говорится.

Ранее в Сети начали ходить слухи о возможном выходе Армении из ОДКБ. Однако еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян комментировал этот вопрос.

Тогда же, в ноябре, в Минске проходил саммит ОДКБ, однако на заседании не было никого со стороны Армении.

Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

При этом в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.