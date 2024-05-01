Токаев сделал заявление о переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы

Заявление президента Касым-ЖомартаТокаева о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы опубликовала пресс-служба Акорды, передает NUR.KZ.

Глава государства приветствует согласие Азербайджана и Армении провести по предложению казахстанской стороны переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами.

️"Символично, что это важное мероприятие состоится в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ.

️Исхожу из того, что предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе", - заявил президент.

Напомним, на этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал азербайджанско-армянские переговоры в Алматы. По его словам, главы МИД Азербайджана и Армении должны встретиться в Алматы - они продолжат переговоры касательно мирного договора.

Стоит отметить, что не так давно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе переговоров в Ереване президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Токаев также добавил, что Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли.

Отметим, что на прошлой неделе между Арменией и Азербайджаном начался давно ожидавшийся процесс делимитации границы. Армения вернула четыре села и начала разминирование.