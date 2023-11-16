Пашинян объяснил, почему отказался участвовать в саммите ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, объяснил свой отказ ехать на саммит ОДКБ, запланированный на конец ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Глава правительства Армении заверил, что речь о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам премьер-министра, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

Пашинян напомнил, что ОДКБ "не отреагировала должным образом на вызовы безопасности Армении".

"Де-юре ОДКБ отказывается зафиксировать зону своей ответственности в Армении. Это может означать, что мы в этих условиях, храня молчание, можем разделить мировоззрение, которое может угрожать территориальной целостности и суверенитету Армении", — цитирует издание армянского премьера.

Он заверил, что Ереван не отказывается от миссии ОДКБ, однако организации нужно определиться с тем, "что именно является Арменией в их представлении".

"ОДКБ не сделала этого. Мы не можем принять такую миссию, потому что получается, что размытое представление об Армении мы легитимизируем и таким образом легитимизируются и вторжения Азербайджана", — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ, который состоится в этом месяце в столице Беларуси. Об этом премьер-министр Армении рассказал в разговоре с Лукашенко.

В сентябре 2022 года во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения обратилась за военной помощью к ОДКБ. Тогда в регион был направлен генсек организации Станислав Зась для оценки ситуации.

Позже стало известно, что ОДКБ не будет направлять своих миротворцев в Карабах. В организации тогда заявили, что Армения и Азербайджан должны решить конфликт политико-дипломатическими методами.

А в январе этого года Армения не стала участвовать в учениях ОДКБ, а также не стала проводить их на своей территории. В правительстве страны сочли проведение учений нецелесообразным.

Отметим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.