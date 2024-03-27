До 360 возросло число пострадавших в теракте в "Крокусе"

Сотрудники центра медицины катастроф сообщили о 360 пострадавших в результате недавнего теракта в "Крокус Сити Холле" - среди пострадавших есть дети.

На утро среды пострадавшими в результате теракта числятся 360 человек, включая 11 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в центре медицины катастроф.

Всего были госпитализированы 92 пострадавших, уже выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Погибли и пострадали люди.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Кроме того, Басманный районный суд города Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

В казахстанском МИДе уточняли, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

Накануне стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича.

Также в МЧС России показывали, как сейчас выглядит сгоревший зал "Крокус Сити Холла".

Минувшим вечером сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Также предполагается, что в результате теракта погибли граждане Кыргызстана и Беларуси. Посольства этих стран выступили с заявлениями по данному поводу. В настоящий момент взяты пробы ДНК, идет опознание.