Что известно об арестованных по делу о нападении на "Крокус Сити Холл"

После того, как глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл», в суд были по очереди доставлены восемь человек. Помимо четырех человек, которые, по данным СК, участвовали в расстреле людей, в СИЗО отправили четырех их предполагаемых соучастников, которые свою вину не признали.

Би-би-си рассказывает, что известно об этих людях.

Предполагаемые исполнители

Далерджон Мирзоев

Далерджон Мирзоев. Фото: t.me/moscowcourts

32-летнего Далерджона Мирзоева доставили в суд с синяками на лице, во время оглашения решения об аресте он не смог стоять и опирался на стенку аквариума. Согласно сообщению пресс-службы Басманного суда, он признал вину.

На видео задержания и допроса, опубликованного российской ФСБ, Мирзоев был одет так же, как убийца из записи, опубликованной связанным с исламистами агентством Amaq News Agency. На ней мужчина, одетый в синие джинсы и зеленый свитшот, добивает ножом раненых людей.

По данным телеграм-канала Shot, Мирзоев был за рулем белого «Рено», на котором пытались скрыться нападавшие.

Согласно материалам суда, он уроженец Таджикистана, у него четверо несовершеннолетних детей. У него была временная регистрация в Новосибирске, где он работал в такси, но она истекла еще до нападения.

Корреспондент новосибирского издания НГС поговорил с хозяином квартиры в Новосибирске, где жил Мирзоев. Он подтвердил, что у Мирзоева в Таджикистане есть жена и четверо детей.

Мужчина подчеркнул, что не замечал в поведении Мирзоева ничего подозрительного. По его словам, мужчина не был замечен за изучением религиозной литературы, приезжал в квартиру, только чтобы переночевать. Говорил, что заработанные деньги отправляет в Таджикистан матери.

Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Фото: t.me/moscowcourts

25-летний Фаридуни был доставлен в суд с заплывшим лицом и опухшей щекой. Перед этим связанные с силовиками телеграм-каналы опубликовали видеозапись, на которой мужчину пытали током.

Он гражданин Таджикистана, женат, у него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске. Приехал в Россию в начале марта и устроился на фабрику в Подольске.

На видеозаписи допроса, опубликованной силовиками, Фаридуни говорил, что 4 марта прилетел из Турции, куда ездил «ради документов», а в «Крокус Сити Холле» «застрелил людей» за 500 тысяч рублей. Заказывал нападение некий «помощник проповедника» в телеграме, следует из записи допроса. Источники СМИ называют его главарем нападавших.

Российские телеграм-каналы утверждали, что Фаридуни перед атакой на концертный зал неоднократно бывал в «Крокус Сити Холле» и изучал обстановку. В частности канал ВЧК-ОГПУ публиковал фотографию Фаридуни, сделанную, как утверждается 7 марта, в «Крокусе».

Мухаммадсобир Файзов

Мухаммадсобир Файзов. Фото: t.me/moscowcourts

19-летний Мухаммадсобир Файзов был доставлен в Басманный суд из реанимации, в зал его завозили в послеоперационном кресле с установленным катетером и мочеприемником.

Его сопровождали два медицинских сотрудника, которых вывели из зала после решения суда о закрытом режиме заседания. СМИ писали, что он с трудом мог разговаривать

Файзов — гражданин Таджикистана, не женат, несколько месяцев работал в барбершопе «Площадка» в городе Тейково Ивановской области.

Хозяйка барбершопа описывала его газете «Московский комсомолец» как хорошего мастера, за которым «никаких странностей не замечали».

Саидакрами Рачабализода

Саидакрами Рачабализода. Фото: t.me/moscowcourts

Саидакрами Муродали Рачабализода — 30-летний безработный. В суде он сказал, что не помнит адрес российской регистрации. Женат, есть ребенок.

Русский язык он понимает, но практически не говорит на нем, с участниками процесса он общался через переводчика. Признал вину.

До заседания суда в российских соцсетях распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного Рачабализоды, где ему отрезают ухо и засовывают в рот.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в субботу, 23 марта, опубликовал видео, на котором силовики ведут окровавленного человека к машине — на видео момент задержания Рачабализоды. В подписи к видео говорится: «Один из террористов, задержанных в Брянской области, пытался уйти в лес. Но наши силовики надрали ему уши».

По данным издания «Важные истории» (объявлено «иноагентом» и нежелательной организацией) ухо подозреваемому отрезал российский силовик из числа сторонников неонацистской ДШРГ «Русич».

В зале суда вечером 24 марта у Рачабализоды была повязка на голове в районе уха, на лице — синяки и отеки.

Владелец автомобиля и его родственники

Диловар Исломов. Фото: t.me/moscowcourts

В понедельник, 25 марта, Басманный суд арестовал еще трех человек: 24-летнего Диловара Исломова — владельца белого «Рено», на которой нападавшие приехали в «Крокус» и покинули место нападения.

Также были арестованы его брат — 33-летний Аминчон Исломов и их отец Исроил Исломов.

Все они обвиняются по статье о пособничестве в организации теракта.

По версии следствия, арестованный ранее Шамсиддин Фаридуни еще в январе вовлек Аминчона Исломова в состав группы, готовившей нападение, а в марте — Диловара Исломова. В чем подозревается их отец, в заявлении СК не уточнялось.

Исроил Исломов. Фото: t.me/moscowcourts

Брат Диловара Исломова Иам рассказал журналистам, что тот ничего не знал о подготовке к нападению и сам пошел в полицию, когда узнал о произошедшем.

«Диловар ни при чем, он просто продал свою машину, он не виноват и ничего не знает на эту тему. У него есть договор купли-продажи, сказали, что машина нужна для такси. Он поехал к участковому как только увидел видео в интернете [с этой машиной]», — рассказал «Верстке» (в реестре «иноагентов») Иам Исломов.

Известно, что через несколько часов после нападения Диловар Исломов сам рассказал журналистам о судьбе своего автомобиля, на котором скрылись нападавшие. По его словам, около недели назад до нападения на «Крокус» он продал «Рено» своему шурину.

Арендодатель

Алишер Касимов. Фото: t.me/moscowcourts

Во вторник, 26 марта, Басманный суд Москвы арестовал восьмого подозреваемого — 32-летнего Алишера Касимова, который, по версии следствия, сдал свою квартиру непосредственным участникам нападения в «Крокус Сити Холле».

Касимов — уроженец Кыргызстана, зарегистрирован в Красногорске, трое детей.

По словам Касимова, он не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом — он просто опубликовал объявление о сдаче квартиры на «Авито», пишет «Медиазона»

Как рассказала журналистам мать Касимова, ее сын сдавал квартиру, чтобы расплатиться с ипотекой.

«Я ему говорила, сдавай квартиру только русским, а ему были нужны деньги, у него трое детей и ипотека, ему нужно было с ней расплатиться, и он сдал этим людям [исполнителям нападения]», — сказала она.

«Мой сын — хороший человек», — добавила она. «Он простой человек верящий, всем верит. Он всегда людям хотел помогать! Через "Авито" их вот нашел… Он сдавал, я знаю. Но вот этих парней он не знал», — рассказала женщина.

Представители сервиса «Авито» уже заявили, что проверили аккаунт Касимова и не обнаружили запрещенных запросов и сообщений.

Нападение на «Крокус Сити Холл»

Вечером 22 марта несколько человек с автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске — за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Они открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек. В чем обвиняют трех человек, которых еще не доставили в суд, неизвестно.

Депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн написал, что белый «Рено» с подозреваемыми обнаружили ночью в Брянской области — по его словам, машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов, и тогда по ней открыли огонь.

В соцсетях опубликован снимок с дорожной камеры, на котором видно, что автомобиль «Рено Симбол» двигался со скоростью 141 км/ч при разрешенной 90 км/ч. Автомобиль успел проехать около 300 км, прежде чем его остановили.