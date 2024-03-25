Синяки, перевязанная голова и признание вины. Как проходило заседание суда по делу о нападении на "Крокус"

Четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали на два месяца, им предъявлены обвинения в теракте в составе организованной группы. Басманный суд Москвы заявил, что они полностью признали вину. Все четверо были с явными следами избиений, один — с перевязанной головой, другого доставили в суд в кресле-коляске.

Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни по ходатайству следствия арестовали до 22 мая.

Всех их обвиняют в совершении теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы.

Мирзоев и Рачабализода признали вину, сообщила пресс-служба суда.

Все четверо, по версии следствия, были непосредственными участниками нападения на «Крокус Сити Холл», в ходе которого погибло более 130 человек.

Что происходило в суде

Первый обвиняемый о делу о теракте в «Крокус Сити Холле», Далерджон Мирзоев, появился в суде с синяками на лице.

После первых вопросов к нему следователь попросил судью закрыть процесс от прессы, и судья Елена Ленская согласилась, сообщает издание «Медиазона» (объявлено в России «иностранным агентом»).

Следователь сказал, что открытое слушание «может привести к разглашению следственной тайны», а также «угрожать безопасности участников процесса и их родственников».

До этого, согласно сообщению «Медиазоны», судья через переводчика спросила Далерджона Мирзоева, понимает ли он, что его спрашивают, а Мирзоев в ответ коротко ответил и представился по-таджикски.

«Медиазона» сообщает из зала суда, что у Мирзоева есть жена и четверо детей, а также просроченная трехмесячная регистрация в Новосибирске.

Второго обвиняемого, Саидакрами Муродали Рачабализода, привели в зал с перевязанной головой. В российских соцсетях накануне распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападений на «Крокус Сити», где ему отрезают ухо и засовывают в рот.

Эти слушания вел судья Басманного суда Тимур Вахрамеев. Он тоже закрыл процесс от прессы, обменявшись с подозреваемым дежурными репликами.

Муродали отвечал через переводчика по-таджикски. Он сказал, что ему 30 лет, у него есть жена, ребенок и регистрация в России, но где — не помнит.

Фаизова, как передают российские агентства, доставили в суд на носилках (на фотографиях видно, что это, скорее, раскладное кресло-коляска), и он с трудом разговаривал.

Как проходило задержание

Четверо подозреваемых в нападении в «Крокус Сити Холле» уехали из концертного зала, но были задержаны той же ночью в Брянской области: об этом утром 23 марта сообщила ФСБ.

В российских соцсетях накануне распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного участника нападений на «Крокус Сити», где ему отрезают ухо и засовывают в рот.

Это видно на видеозаписи, которая была опубликована в провластном телеграм-канале «Канал специального назначения».

На другом опубликованном Z-блогерами видео один из подозреваемых в нападении предположительно признается, что убийства совершал «за деньги»: по его словам, ему пообещали полмиллиона рублей. Видео допроса опубликовала глава пропагандистского RT Маргарита Симоньян.

24 марта в анонимных телеграм-каналах было опубликовано еще одно видео, предположительно изображающее, как одного из задержанных пытают током.

Всего по делу о теракте было задержано 11 человек.

Число погибших при нападении возросло до 137: в сгоревшем здании находят новые тела.

Зачем ИГ устраивать нападение в России?

По версии ФСБ, боевики пытались скрыться, «продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы». Об этом же говорил Путин в своем обращении к россиянам по поводу произошедшего в «Крокусе»: 23 марта он сказал, что для них с украинской стороны «было приготовлено окно» для перехода границы. При этом официальных версий, кто мог стоять за этим, российская сторона пока не предлагала. Украина категорически отрицает свою причастность к массовому убийству в концертном зале.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). По связанным с ней каналам распространили видео, снятое в концертом зале самими нападавшими.

Детали одежды на видео задержания, снятом ФСБ, и на видео, опубликованном ресурсами ИГ, совпадают. Это заметило издание «Важные истории» (в реестре «иноагентов»). Лица нападавших на ролике ИГ замазаны, но их можно опознать по деталям одежды, которые заметили журналисты.

Например, у одного из нападавших на футболке надпись TRAVEFS, и такая же надпись видна на видео с задержанием подозреваемых. Футболка выглядит как вещь «с рынка» с рандомным логотипом, отмечают журналисты, и найти такую же, чтобы одеть в нее подставное лицо, было бы трудно. А видео задержания появилось почти на сутки раньше, чем ролик террористической организации.

Это исключает подлог со стороны ФСБ, считают «Важные истории»: поначалу некоторые комментаторы сомневались, что спецслужбы поймали настоящих стрелков.

Wall Street Journal поговорил с экспертами о том, зачем ИГ атаковать Россию. «Борьба США и демократического мира с авторитарными державами — Россией, Ираном и Китаем — обострилась на фоне войн в Украине и в Газе. Но для „Исламского государства“ все они — враги мусульманской веры, и все они должны быть уничтожены», — пишут они в статье. И произошедшее вполне укладывается в образ действия ИГ, считают опрошенные ими эксперты