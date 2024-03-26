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РИА Новости: Следственные действия по делу о теракте в "Крокусе" начали в Таджикистане

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Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла"
Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла". Фото: МЧС России

В Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, ссылаясь на источник в силовых структурах Таджикистана, в Душанбе сейчас проводятся следственные мероприятия с родными обвиняемых в нападении на "Крокус Сити Холл".

"Ход следствия находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона, он ежедневно получает всю информацию по ходу следствия и следственным действиям по теракту в "Крокус Сити Холле", проводимым в Душанбе", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обвиняемые до отъезда в Россию проживали неподалеку от Душанбе – в городах Вахдат, Гиссар и районе Рудаки.

При этом также сообщается, что дом семьи обвиняемого в теракте в "Крокусе" Фаридуна Шамсиддина, расположенный в кишлаке Лойоби близ города Гиссара, опечатали. Этот скромный дом, по данным издания, построен из цементных блоков.

"Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме", – сказала их соседка корреспонденту РИА Новости.

Отмечается, что у дома дежурит сотрудник милиции. По словам источника агентства в МВД Таджикистана, Шамсиддин уехал из Таджикистана в Москву на заработки полгода назад. До этого был пекарем в небольшой пекарне в Гиссаре.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – гражданам Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Кроме того, Басманный районный суд города Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

Между тем число погибших в результате теракта выросло до 139 человек, больше 90 человек остаются в больницах.

В казахстанском МИДе уточняли, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

Сегодня стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича.

Также в МЧС России показывали, как сейчас выглядит сгоревший зал "Крокус Сити Холла".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2073669-ria-novosti-sledstvennye-deystviya-po-delu-o-terakte-v-krokuse-nachali-v-tadzhikistane/

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