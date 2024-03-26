Восьмого фигуранта по делу о теракте в ТЦ Крокус Сити доставили в суд (фото, видео)

В столичный суд поступили материалы в отношении еще одного фигуранта по делу о теракте в ТЦ Крокус Сити, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал суда Москвы.

Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время рассмотрит ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича, сообщили в суде.

Пресс-служба суда опубликовала кадры из зала заседаний.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Вчера стало известно, что четверым подозреваемым в организации теракта избрали меру пресечения - их взяли под стражу. Русская служба BBC рассказывала, как проходило заседание по делу.

Кроме того, Басманный районный суд города Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

Между тем число погибших в результате теракта выросло до 139 человек, больше 90 человек остаются в больницах.