Теракт в "Крокусе": стало известно о гибели граждан Кыргызстана и Беларуси

Стало известно о гибели граждан Кыргызстана и Беларуси в результате теракта в "Крокус Сити Холле" - посольства этих стран сделали свои заявления.

Минувшим вечером МЧС России опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в Подмосковье. В нем указаны 120 человек.

В новом списке фигурируют имена Эдиты Жусуповой и Маизы Гулжигит кызы, а также Вадима Кулика.

По информации Sputnik Кыргызстан, сразу после теракта в соцсетях начали писать о пропаже двух кыргызстанок 20 и 24 лет. Сообщалось, что они работали в одном из кафе в "Крокусе".

В посольстве Кыргызстана в России, как пишет ТАСС, заявили, что, по предварительным данным, погибли две гражданки КР - идет идентификация тел.

Кроме того, стало известно о гибели двух граждан Беларуси.

Заявление по данному поводу сделали в посольстве РБ в РФ, пишет "Белта".

"Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик. Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работал охранником в "Крокус Сити Холле" и не выходил на связь с момента теракта", - сообщил официальный представитель дипмиссии Алексей Васильков.

Он добавил, что идентификация тел затруднена. Сотрудники посольства уже взяли ДНК-пробы у родных Вадима Кулика.

Издание пишет, что уже ранее сообщалось о гибели гражданки Беларуси 1978 года рождения - таким образом жертвами теракта стали двое белорусских граждан.

Еще один гражданин этой страны Алим Кошеваров, который работал охранником в "Крокус Сити Холле", во время нападения боевиков на концертный зал получил пулевые ранения и сейчас в крайне тяжелом состоянии находится в Боткинской больнице Москвы.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Погибли и пострадали люди.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта - граждан Таджикистана - взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Кроме того, Басманный районный суд города Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

В казахстанском МИДе уточняли, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

Накануне стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича.

Также в МЧС России показывали, как сейчас выглядит сгоревший зал "Крокус Сити Холла".

Минувшим вечером сообщалось, что в Таджикистане начали проводить следственные действия по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".