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Трех членов одной семьи арестовали по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: t.me/moscowcourts

Басманный районный суд города Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломова Диловара Исроиловича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ "Террористический акт".

Судом избрана мера пресечения в виде заключении под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

По обвинению в этом же преступлении до 22 мая 2024 года арестованы также Исломов Исроил Ибрагимович и Исломов Аминчон Исроилович.

По данным "Интерфакса", Диловар Исломов - уроженец Таджикистана с гражданством РФ, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом, Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, также работает таксистом, тоже имеет гражданство РФ, Исроил Исломов - уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, безработный.

Как заявили в понедельник в Следственном комитете России, по версии следствия, арестованный накануне другой фигурант - Шамсидин Фаридуни - не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы, причастной к теракту, Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года - Диловара Исломова.

Сообщается, что Диловар Исломов - бывший владелец автомобиля, на котором передвигались террористы.

Тем временем Аминчон Исломов заявил в суде, что невиновен.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Вчера стало известно, что четверым подозреваемым в организации теракта избрали меру пресечения - их взяли под стражу. Русская служба BBC рассказывала, как проходило заседание по делу.

Между тем число погибших в результате теракта выросло до 139 человек, больше 90 человек остаются в больницах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073084-treh-chlenov-odnoy-semi-arestovali-po-delu-o-terakte-v-krokus-siti-holle/

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