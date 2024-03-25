Подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холле" избрали меру пресечения (фото, видео)

Московский суд выбрал для подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" меру пресечения в виде ареста. Подозреваемые признали вину в теракте, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, главными подозреваемыми по делу о теракте проходят четыре гражданина Таджикистана - Мирзоев Далерджон, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Файзов Мухаммадсобир.

Все они арестованы до 22 мая.

Задержанным предъявили обвинения в терроризме - статья 205 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы.

Издание, ссылаясь на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, пишет, что ранее была опубликована запись допроса подозреваемых в теракте. Один из подозреваемых рассказал, что получал указания через Telegram, где "слушал урок проповедника". За нападение мужчине обещали около 500 тыс. руб. и половину этой суммы заплатили в качестве аванса.

Еще один задержанный, которому 30 лет, сообщил, что оружие они выбросили где-то на дороге до задержания. Из допроса задержанного, которого Симоньян называет главарем, ясно, что он и еще один человек жили в Москве в хостеле на трассе.

Между тем Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы публикуют фото и видео из зала суда, где подозреваемым оглашали меру пресечения.

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось о 133 погибших, позже число жертв теракта выросло до 137 человек, пострадали более сотни человек.

Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России был объявлен день общенационального траура.

Как стало известно, в результате атаки погибли победительница конкурса красоты "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова и помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер.