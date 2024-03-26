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Эзотерика

Число жертв теракта в "Крокусе" вновь возросло

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Здание "Крокус Сити Холла" в Москве
Здание "Крокус Сити Холла" в Москве. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

В России вновь увеличилось число жертв теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщили глава Следкома Бастрыкин, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании с участием президента России Владимира Путина, в результате теракта погибли 139 человек. Ранее сообщалось о 137 жертвах.

По словам главы СК, установлено, что от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных ранений и колото-резаных ран — два человека, в результате пожара — 45 человек.

Согласно официальным данным, в больницах остаются 97 пострадавших в результате нападения. Всего же пострадали 182 человека.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Очевидцы рассказывали Русской службе Би-би-си о том, что творилось в здании в момент нападения.

В МИД Казахстана рассказывали, что пока информации о наличии граждан РК среди погибших или пострадавших при стрельбе в концертном зале "Крокус Сити Холла" не поступало.

В ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Вчера стало известно, что четверым подозреваемым в организации теракта избрали меру пресечения - их взяли под стражу. Русская служба BBC рассказывала, как проходило заседание по делу.

Между тем Франция после теракта в России ввела наивысший уровень террористической угрозы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2073081-chislo-zhertv-terakta-v-krokuse-vnov-vozroslo/

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