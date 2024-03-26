"Когда начал звонить, трубку никто уже не брал". Истории погибших в результате теракта в "Крокусе"

Мужчина, закрывший девушку своим телом. Муж и жена, приехавшие на концерт, как на праздник, из другого города. Волонтер "Лизы Алерт", спасавший заблудившихся в лесу людей. В результате теракта в "Крокус Сити Холле" в прошлую пятницу погибли как минимум 139 человек. Среди жертв были целые семьи, например, супруги Олег Павловский и Татьяна Абдулова, Ирина и Павел Окишевы. Русская служба Би-би-си рассказывает эти и некоторые другие истории погибших во время нападения перед концертом группы "Пикник".

Сотрудники МЧС в этот вторник закончили разбор завалов в "Крокус Сити Холле". Сейчас известно, что, по предварительным данным, ранены не менее 154 человек.

Власти Москвы и Подмосковья периодически обновляют поименные списки погибших и пострадавших во время атаки.

Пока в предварительном списке погибших на сайте МЧС России значатся опознанными 95 человек. Некоторых погибших сложно опознать из-за последствий пожара.

По подсчетам "Новой газеты. Европа" (в российском реестре "иноагентов"), в списках погибших не менее шести семей. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о некоторых из этих семей и о других жертвах теракта.

Олег Павловский и Татьяна Абдулова

"Она очень любила эту жизнь и свою работу. Животных спасала — она ветеринарный врач, людей — она была волонтером "Лизы Алерт", — рассказала о 38-летней Татьяне ее подруга Анна Лагутина.

Татьяна Абдулова родом из Ульяновска. Там, в добровольческом поисковом отряде "Лиза Алерт", она познакомилась с Олегом Павловским.

"Легко выполняющие трудные, долгие по времени задачи. Искавшие потерявшихся и нашедшие друг друга. Искренне счастливые вместе. Вместе навсегда", – написал о паре Алексей Кольцов, представитель "Лиза Алерт" в Ульяновской области, когда стало известно об их гибели.

Об Олеге в отряде вспоминают как о надежном человеке, наставнике. "Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться", — пишут о нем в соцсетях отряда.

Во время поисков волонтеры-спасатели общаются по рации, поэтому у всех есть позывные. У Олега был позывной Гамлет, а у Татьяны — Злюка.

"Мой первый поиск был с Гамлетом. До сих пор это я считаю его самым сложным, именно по местности, хотя прошло три с половиной года и есть с чем сравнить. Помню, как было много-много крапивы, и Олег героически взял ее на себя и расчищал нам путь. Я тогда поняла, что вот с ним можно быть спокойной на поиске!" — вспоминает одна из волонтерок.

"Сколько болот было пройдено, сколько часов за разговорами о связи. Такая образовалась пустота, которую раньше заполнял Олег как наставник, собрат и внимательный слушатель", — приводит "Лиза Алерт" слова другого участника отряда.

Подруга Татьяны Анна Лагутина рассказала Би-би-си, что у Татьяны было хобби — она собирала и восстанавливала советских кукол. "Пикник" любила, прям фанатом была. Фобия у нее была смешная, она лягушек прям вот боялась до обморока. Ветврач, а лягушки вот ужас…", — вспоминает Анна.

Другая подруга Абдуловой, Дарья Процук, познакомилась с Татьяной как раз из-за животных. В 2014 году у нее был питомник британских кошек, а Татьяна тогда работала в ветклинике в Ульяновске — так и подружились.

Татьяна горела своим делом, рассказывает Дарья: "Она всегда готова была прийти на помощь, делилась новыми знаниями. У нее всегда горели глаза, когда она рассказывала о какой-либо практике или конференции. Спасала, ломала голову над сложными случаями, постоянно что-то изучала".

Полтора года назад Олег и Татьяна переехали из Ульяновска в Москву. У Татьяны двое сыновей от первого брака, 13 и 18 лет, и младший поехал с ними. В Москве Абдулова работала ветеринаром в клинике "Комондор".

Дарья тоже собралась переезжать из Ульяновска поближе к Москве. "В последней нашей переписке я пошутила о том, как было бы круто, если б Таня открыла свою клинику поближе к нашей квартире в Балашихе, что сложно в незнакомом городе найти хорошего ветеринарного врача. Таня посмеялась и пообещала узнать про клинику в Балашихе, куда ушел недавно их реаниматолог. Это было последнее наше общение, — вспоминает Дарья про переписку от 13 марта. — Но я очень рада, что смогла сказать Тане напоследок "спасибо".

Ирина и Павел Окишевы

Супруги Окишевы жили в Кирове и специально приехали в Москву, чтобы отпраздновать приближающийся день рождения Павла. 27 марта ему исполнилось бы 35 лет. Ирина подарила своему мужу билеты на концерт "Пикника", рассказал Русской службе Би-би-си брат погибшего Денис Окишев. "Они специально поехали на концерт, а также увидеться с друзьями до поезда [обратно в Киров]", — рассказал он.

О том, что в "Крокусе" произошел теракт, Денис узнал из интернета. "Когда начал звонить, чтобы узнать, все ли хорошо, трубку никто уже не брал", — рассказывает Денис. А спустя некоторое время он нашел имена Павла и Ирины в списках погибших.

Ирина Окишева работала в Кирове фотографом, занималась модными съемками. "Это огромная утрата для нашего мира, Ирина была очень светлым и искренним человеком. Она видела в этом мире красивое и старалась запечатлеть это на снимках", — написал о ней Герман Мальцев, принимавший участие в съемках Ирины.

Павел Окишев занимался сборкой мебели. И его брат говорит, что семья очень много работала. "Очень добрые были люди, всегда всем помогали, никогда не отказывали никому", — говорит про погибших Денис Окишев.

Максим Вербенин

25-летний Максим Вербенин пришел на концерт вместе со своей девушкой. Вербенин страдал спинально-мышечной атрофией, передвигался на коляске, но не считал, что общество должно испытывать жалость к людям с инвалидностью. "Мы не уйдем от своей слабости. Как бы ни скрывали, как бы ни хотели, чтобы другие ее не замечали, она все равно будет с нами. Но, я думаю, если ты на коляске, это не значит, что тебя нужно жалеть. Это больше значит, что ты не должен жалеть себя", — писал он о своем заболевании.

Вербенин окончил музыкальное училище и часто выступал как певец на различных музыкальных вечерах. В 2020 году он даже в "Крокус Сити Холле" на концерте "О чем поют мужчины".

На концерт "Пикника" Вербенин решил сводить свою девушку, так как ей нравилась эта группа. Когда в зал ворвались люди с автоматами, Максим и его спутница попытались выйти.

"На ее глазах его расстреляли, а потом пожар был. И это все на ее глазах. Там был лестничный пролет без пандуса, поэтому не смогли спуститься", — рассказывает мать Максима.

Из-за этого молодые люди остались в коридоре, и в какой-то момент один из нападавших открыл огонь. Вербенин закрыл собой свою девушку, она села у его ног, а затем увидела, как в Максима стреляли — об этом рассказала мать Вербенина, пересказывая слова его спутницы.

После этого начался пожар, девушка Максима получила сильные ожоги — ей удалось спастись, она находится в больнице.

Екатерина Кушнер

Кушнер — единственная жертва теракта, имеющая непосредственное отношение к группе "Пикник": она была помощницей директора. У Екатерины была своя мастерская по изготовлению украшений в этническом стиле: так она и подружилась с многими рок-музыкантами, например, с играющей фолк-рок группой "Мельница".

"Она сама мне написала несколько лет назад, — рассказал "Комсомольской правде" директор тамбовской фолк-группы "Сколот" Алексей Павлов. — Предложила взять на себя организацию продажи нашего мерча на концертах. В обмен мы разрешили ей продавать свои изделия. Она проехала с нами большой тур, приезжала на концерты в Москве. И вообще отношения быстро выросли из деловых в дружбу. Она — очень легкий человек, ненапряжная. С ней очень легко в плане быта, очень хозяйственная и доброжелательная".

"С Катей мы сотрудничали и дружили на протяжении шести лет. До "Пикника" я работал с ней в группе "Мельница" и еще на других проектах. В тот вечер в "Крокусе" она готовилась к тому, чтобы начать продавать атрибутику нашей группы и украшения, которые Катя изготавливала своими руками", — рассказал изданию MSK1.RU директор группы "Пикник" Юрий Чернышевский.

Именно из-за продажи мерча Кушнер оказалась не в гримерке, где были все музыканты во время начала стрельбы, а в фойе, где как раз и происходил массовый расстрел зрителей. Все участники "Пикника" благополучно эвакуировались из здания, а Екатерину несколько дней не могли найти, пока ее гибель не подтвердилась.

Екатерине Кушнер был 51 год. У нее остались взрослая дочь и муж Дмитрий, который и опознал ее тело.

"В прошлом году я ее спросила, ты помнишь как мы познакомились? Она сказала, ты просто появилась в моей жизни и как будто всегда в ней была, — написала во "ВКонтакте" подруга Екатерины Анна Ермилова. — И у меня такое же ощущение. Как будто были знакомы миллион жизней... До встречи в следующих..."

Ольга Сельдева

37-летняя Сельдева — инженер-метролог из города Алексин Тульской области. На концерт она приехала с мужем и двумя дочерьми-школьницами. После начала стрельбы Ольга с младшей дочерью Алиной бросились в одну сторону, а муж Сергей со старшей дочкой Кирой — в другую. Муж и старшая дочь выбрались из концертного зала невредимыми, а Ольгу и 11-летнюю Алину доставили в больницу. "Жену вынесли и пытались реанимировать в скорой. Девочку одну увезли в больницу, и Сергей только ночью узнал, где дочь", — рассказала детский омбудсмен в Московской области Ксения Миношова. Спасти женщину врачам не удалось, пишет МК.

В правительстве Тульской области уже заявили, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь. Алина находится в тяжелом состоянии, отец — Сергей Сельдев — дежурит рядом с ней, сообщают местные СМИ. Он не ответил на просьбу Би-би-си поговорить, но 25 марта выложил во "ВКонтакте" фото: на нем отца обнимает 11-летняя Алина.

Минздрав Подмосковья в пятницу сообщил, что погибли как минимум трое несовершеннолетних. Известно о смерти 11-летней Анны из Тульской области, которая пришла на концерт с мамой. Анна занималась гимнастикой и подавала надежды в спорте.