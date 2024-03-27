В Госдуме России заговорили о пересмотре моратория на смертную казнь. Что об этом говорил Конституционный суд и что думают юристы

В Госдуме обсуждают возможность отмены в России моратория на смертную казнь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в 2009 году решение Конституционного суда об отмене высшей меры наказания базировалось лишь на исполнении обязательств перед Советом Европы, из которого Россия вышла в 2022 году.

Между тем уже после этого глава КС Валерий Зорькин дважды заявлял, что действующий более 20 лет мораторий соответствует документам ООН, за которые голосовала Россия, а единственный способ вернуть смертную казнь — разработать и принять новую Конституцию. Юристы отмечают, что по действующему Уголовному кодексу РФ применить смертную казнь к обвиняемым по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» будет невозможно.

Первое после нападения на «Крокус Сити Холл» заседание Госдумы началось с дискуссии об отмене моратория на смертную казнь. Лидеры двух думских фракций заявили об этом в своих выступлениях.

«Сегодня не может быть для этих отморозков [участников атаки] иной меры наказания, кроме как смертная казнь», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести референдум по вопросу возвращения смертной казни: «Пусть народ выразит свою волю, что же касается моей позиции, она всегда была однозначной — мрази и нелюди, задумавшие такое злодейство, должны знать, какое возмездие их ожидает».

Для возвращения смертной казни не нужно референдума, «все решения сейчас зависят от Конституционного суда», заявил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Но затем все же попросил прокомментировать этот вопрос главу думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

Крашенинников напомнил, что «если говорить серьезно и ответственно», то в России действуют два моратория на смертную казнь — Конституционного суда и президента. «И есть еще много-много других вопросов [в связи с этим], которые нужно решать», — заявил глава комитета.

Несмотря на его слова, Володин продолжал настаивать, что «все законы приняты, нормы соответствующие в нашем законодательстве есть (о возвращении смертной казни — Би-би-си) и есть решение КС, «которое откладывает реализацию этих норм».

В ответ на это Крашенинников напомнил, что решение КС основано на «действующем законодательстве и нормах международного права»: «Оно не просто … что вот они захотели или не захотели, оно обосновано». «Я лично считаю, что нам нужно им руководствоваться», — добавил депутат.

Однако Володин после этого заявил, что постановление КС было принято в исполнение международных обязательств перед Советом Европы: «Мы с вами вышли из Совета Европы, так? Так. Поэтому эта норма требует обсуждения».

Этой дискуссии предшествовало заявление главы думской фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который в воскресенье 24 марта пообещал «глубоко проработать» в Госдуме тему отмены моратория на смертную казнь в соответствии с «ожиданиями общества».

«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни», — отреагировал на это глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

В Конституционном суде сегодня воздержались от комментариев о возвращении смертной казни, «поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не участвует в дискуссии о возвращении смертной казни.

Возможно ли возвращение смертной казни в России?

Введение моратория на смертную казнь в конце 1990-х годов было условием вступления России в Совет Европы и присоединения к Конвенции о защите прав человека. Протокол к Конвенции Госдума не ратифицировала, а внесенный Борисом Ельциным законопроект о запрете смертной казни отклонила.

Однако мораторий на применение казни закреплен двумя решениями Конституционного суда. В 1999 году суд признал неконституционным вынесение смертных приговоров из-за отсутствия судов присяжных во всех регионах страны. Но и после устранения этого препятствия в 2009 году Конституционный суд указал на невозможность назначения смертной казни «в результате длительного моратория» и «необратимого процесса, направленного на отмену смертной казни».

Глава КС Валерий Зорькин за последние годы высказывался по вопросу отмены смертной казни как минимум трижды.

В октябре 2021 года, после того, как мораторий действовал уже более 20 лет, он сделал резонансное заявление о том, что решение Конституционного суда о невозможности применения смертной казни в России «на данном историческом этапе» ее развития «не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем».

На тот момент гарантией необратимости моратория на смертную казнь выглядело участие России в Совете Европы, но в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, Россия была из него исключена.

Однако уже после этого Зорькин на фоне вынесения смертных приговоров воевавшим на стороне Украины иностранцам в самопровозглашенной ДНР (приговоры исполнены не были) дважды публично заявлял о необратимости моратория, подчеркнув на всероссийском съезде судей, что это общая позиция судей КС. При этом Зорькин отмечал, что мораторий обусловлен продолжающимся членством России в ООН и ее многолетней поддержкой резолюций и документов ООН по вопросу моратория на смертную казнь, за которые российские власти голосовали с 2007 по 2020 годы.

«Любые попытки обосновать отмену моратория на применение смертной казни прекращением членства в Совете Европы — не более чем манипуляция», — объясняет в своем телеграм-канале «Просто о КС» специалист по конституционному праву Ольга Подоплелова.

Она напомнила, что Россия является государством-участником Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и не может игнорировать те тренды, которые объективно сложились в мире после 2009 года, когда КС вынес свое знаменитое определение. А в 2020 году Генеральный секретарь ООН в пункте 59 доклада Совету по правам человека подчеркнул: «Если соблюдается длительный мораторий де-юре или де-факто на применение смертной казни, возобновление ее применения может противоречить объекту и цели статьи 6 МПГПП».

При этом Зорькин дважды предупредил, что «единственный приемлемый способ» возвращения России к применению смертной казни — это принятие новой Конституции. Иным путем, даже поправкой к действующей Конституции, преодолеть прежние решения КС о необратимости моратория на смертную казнь невозможно, говорил он.

Решения КС основаны прежде всего на требованиях статьи 20 о праве на жизнь в действующей Конституции и не могут быть отменены или пересмотрены, объяснял Зорькин. Эта статья содержится в главе 2, вносить поправки в которую Думе и Совету Федерации запрещает Конституция. Чтобы изменить главу 20 Конституции, депутатам и сенаторам придется принять закон о Конституционном собрании и созвать его для разработки проекта новой Конституции.

Если это произойдет, «проработка» вопроса о смертной казни в случае реализации призывов к отказу от моратория может поставить под угрозу и другие пока еще записанные в Конституции конституционные нормы, прежде всего — в сфере прав человека.

Юристы напоминают, что статья 205 «Террористический акт» УК РФ, по которой были арестованы обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл», вообще не предусматривает смертной казни, в отличие от других «спящих» норм УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение. То есть применить к виновным в нападении на «Крокус-центр» 23 марта смертную казнь будет невозможно, даже если в России будет отменен мораторий.

Кроме того, как отметила в своем телеграм-канале адвокат Анастасия Пилипенко, даже «если КС сейчас развернет свою позицию на 180 градусов» и даст новое толкование статье 20 Конституции, законодателям придется не только дополнить статью 205 наказанием в виде смертной казни, но также вернуть обвиняемым в террористических статьях право на суд присяжных.

При этом, как подчеркивает адвокат, в силу статьи 54 Конституции отягчающая ответственность по нормам УК не имеет обратной силы. «То есть этих террористов не накажут так, как сейчас, на волне паники, многие (даже юристы) предлагают», — подчеркивает она.