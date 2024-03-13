"Ударил раз 15": на соратника Навального напали с молотком прямо у его дома

В Литве неизвестный напал на экс-председателя ФБК и соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Пострадавший заявил, что ему нанесли удары молотком по ногам и рукам.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в соцсети X о нападении на экс-председателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова в Вильнюсе, Литва.

"На Леонида Волкова только что напали у его дома. Ему разбили окно в машине и распылили в глаза слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком. Сейчас Леонид находится дома, к нему едет полиция и скорая", – пишет Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов в Telegram-канале подтвердил новость. По его словам, на Волкова напали у его дома.

"Били молотком по ногам и задели руки", – сообщил он.

Нападение на Волкова. Фото: t.me/ioannZH

На связь позже вышел сам Волков, поблагодарив за поддержку.

"Из меня хотели сделать отбивную. Молотком для отбивных человек прямо у меня дома во дворе на полу меня раз 15 ударил по ноге. Нога при этом осталась цела – ходить больно, но, говорят, что перелома нет, сломал зато руку.

Пока никаких комментариев давать не готов", – сообщил он.

Инцидент прокомментировал глава МИД Литвы Габриелиус Гандсбергис.

"Новости о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы приступили к работе. Преступникам придется ответить за свое преступление", – заявил политик.

Напомним, в марте прошлого года Леонид Волков заявил, что "взял паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ФБК". Такое решение последовало после того, как он признал, что в октябре 2022 года подписал и отправил письмо на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой снять санкции против руководителей "Альфа-Групп", передает РБК.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

На внезапную смерть политика отреагировал ряд зарубежных СМИ. Также после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

1 марта политика похоронили в Москве. Проститься с ним пришли тысячи неравнодушных, а также представители ряда иностранных государств.