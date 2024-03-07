Супруги Зеленского и Навального отказались прийти на обращение Байдена. Названы причины

Елену Зеленскую и Юлию Навальную пригласили присутствовать на обращении президента Джо Байдена к нации. Однако обе отказались от предложения, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отказалась от предложения Белого дома присутствовать на обращении президента Джо Байдена к нации "О положении страны" в четверг.

Как рассказали газете источники, знакомые с планом, в Белом доме предполагалось посадить первую леди Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной.

"Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления президенту России Владимиру Путину, стал бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместном заседании Конгресса", – говорится в статье.

При этом, как отмечается, присутствие вдовы Алексея Навального, "вызвало дискомфорт у украинцев", так как в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, оппозиционер заявлял, что остров "принадлежит России".

И даже несмотря на то, что впоследствии взгляды Навального касательно Крыма поменялись, многие из украинцев, как отмечают авторы статьи, "считают их не соответствующим целям Киева".

Официальный представитель Белого дома сказал, что отказ Елены Зеленской был связан с конфликтами в расписании. Пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш сообщила, что она не будет присутствовать на этом мероприятии из-за усталости.

"Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, поэтому, хотя она очень ценит приглашение, ей нужно хотя бы немного прийти в себя", – сказала Ярмыш.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в России. Ему было 47 лет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал смерть оппозиционера – он сообщил, что причину смерти должны выяснить врачи. Также, по его словам, о произошедшем доложили президенту РФ Владимиру Путину.

На внезапную смерть политика отреагировал ряд зарубежных СМИ. Также после новостей о том, что его не стало, в ряде городов мира люди вышли на митинги. В России арестовали несколько десятков человек.

Также в день смерти политика с речью на Мюнхенской конференции выступила его супруга Юлия. Позже она выпустила обращение, в котором заявила, что продолжит дело мужа.

Кроме того, сообщалось, что в Евросоюзе призвали к международному расследованию смерти Навального.

20 февраля мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила обратилась к Владимиру Путину с требованием отдать ей тело погибшего сына.

Позже стало известно, что брата Алексея Навального Олега вновь объявили в розыск в России.

1 марта политика похоронили в Москве. Проститься с ним пришли тысячи неравнодушных, а также представители ряда иностранных государств.